دبي تحتضن نجوم العالم في «دوري الأساطير»

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي خلال شهر نوفمبر المقبل منافسات «دوري الأساطير»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويجمع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين السابقين؛ مثل:

البرتغالي لويس فيغو، البرازيلي رونالدينيو، الويلزي ريان جيجز، الهولندي روبن فان بيرسي، وغيرهم، كما يشهد عودة المدرب الأسطورة السير أليكس فيرغسون لتدريب أحد الفرق المشاركة، إلى جانب السير كيني دالغليش أيضاً.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في مجمع دانوب الرياضي، وتحدث فيه ويس براون نجم مانشستر يونايتد السابق، وجون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق والمقيم في دبي حالياً، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومنظمي الحدث محمد وعادل ساجان.

وتم في المؤتمر الصحافي الكشف عن مشاركة 6 فرق في هذا الدوري الذي يقام بنظام تنافسي وليس ترفيهياً، حيث يتنافس في ملعب 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، حيث ستقام المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية في نادي النصر، وسيشارك في كل فريق لاعب إماراتي واحد من أساطير اللعبة.

وستحمل الفرق المشاركة أسماء مستوحاة من أندية عالمية، وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وليفربول.

ترحيب دائم

وقال علي عمر: «إن دبي ترحب دائماً بالأفكار الجديدة والنجوم الكبار في عالم الرياضة، وأن تواجد أساطير كرة القدم يجعل الشغف أكبر في هذا الدوري الذي يشكل إضافة مميزة في روزنامة الأحداث الرياضية الزاخرة في دبي .

والتي تتجاوز 450 فعالية سنوياً، والأمر المميز أنها ستكون مسابقة ذات طابع تنافسي قوي بوجود هذا العدد الكبير من النجوم العالميين، ويحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة أبرز النجوم العالميين، واستثمار كل المرافق الرياضية والمنشآت الموجودة في دبي».

دعم وتعاون

وأضاف علي عمر: «نشكر شركة دانوب والأندية التي تعاونت على تنظيم هذا الحدث الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تقديم كل سبل الدعم لإنجاحه، ويعمل المجلس على دعم كل البطولات في مختلف الألعاب الرياضية، وخصوصاً البطولات الدولية التي أخذت حيزاً كبيراً في قائمة الأحداث الرياضية خلال الشهر الماضي من أبرزها الدوري العالمي للشطرنج والدوري العالمي للبادل وبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة».

استمتاع

من جانبه كشف جون أوبي ميكيل، أنه اختار العيش في دبي، حيث يستمتع بممارسة مختلف أنواع الرياضة هنا.

حيث يلعب البادل والتنس الأرضي أيضاً إلى جانب كرة القدم، واعتبر أن دوري الأساطير يشكل فرصة لاستعادة الأجواء التنافسية ضد لاعبين مثل ويس براون الذي جمعته معه مباريات عدة بقميصي تشيلسي ومانشستر يونايتد، وتمنى أن تشكل مباريات الدوري المقبل فرصة مميزة لتواجد هؤلاء النجوم وتقديم كرة قدم تستمتع بها الجماهير في دبي وحول العالم.

أما ويس براون، فأكد أن جميع الأساطير أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الدوري وتحمسوا للفكرة، وهو واحد منهم، وأكد أن العودة إلى أرضية الملعب دائماً ما تبث الحماس وتعيد لهم ذاكرة البحث عن الانتصارات، وكشف أنه سبق له خوض معسكرات تدريبية عدة مع مانشستر يونايتد في دبي، لكنها ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها مباريات تنافسية هنا.

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