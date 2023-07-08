المدربون المواطنون صراع مفتوح على زعامة «الهواة»

المصدر: متابعة - محمد فضل

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ينتظر أن يشتعل الصراع على زعامة دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بين المدربين المواطنين، بعدما وصل عددهم إلى 8 في رقم قياسي هذا الموسم.

ويعدّ هذا العدد جيداً مقارنة بالمواسم السابقة التي لم تشهد سوى أربعة أو خمسة مدربين مواطنين يشرفون على أنديتهم عند، انطلاقة الموسم إلا أن جميع المواسم شهدت تقلص هذا العدد عند نهاية البطولة.

وارتفعت أسهم المدرب المواطن بعد الموسم الأخير لدوري الهواة فنجح الدكتور عبدالله مسفر في قيادة فريق حتا إلى لقب دوري الدرجة الأولى والتأهل إلى المحترفين وهو الإنجاز نفسه الذي حققه محمد الجالبوت مع فريق الإمارات بحلوله وصيفاً لدوري الهواة ومرافقته حتا إلى المحترفين ما حفز إدارات الأندية على الاعتماد على المدربين المواطنين المؤهلين بأرفع الشهادات التدريبية.

وتوجد أعداد كبيرة من المدربين المواطنين، الحاصلين على الرخصة التدريبية، ويصل عددهم إلى أكثر من 300 مدرب إلا أن نسبة قليلة منهم تعمل في الأندية، وخاصة مع تفضيل عدد من إدارات الأندية المدرب الأجنبي، وهو ما يشكل جرس إنذار أمام الجميع.

17 نادياً

ونجد أن هناك 8 أندية من 17 نادياً اختارت المدرسة المحلية على نظيرتها الأجنبية بعدما رفع تعاقد مصفوت مع المدرب الوطني عبدالغني المهري عدد المدربين المواطنين في دوري الهواة إلى 8، إذ يعمل عيد باروت مع الجزيرة الحمراء ومحمد الحوسني في الفجيرة.

وجمال الحساني مع الذيد، واستمرار حسن العبدولي مع دبا الفجيرة، وبدر طبيب في التعاون، ومحمد إسماعيل مع الحمرية، ومحمد البلوشي مع سيتي.

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ولا تزال هناك 4 أندية لم تحدد أجهزتها الفنية وعلى رأسها نادي الظفرة الهابط حديثاً من دوري المحترفين والذي يدرس عدداً من السير الذاتية لمدربين عرب وأجانب بغية اختيار أفضلهم.

ويأتي من بعده نادي العروبة فيما الفجيرة لم يقرر بعد هوية المدرب الجديد الذي سيتولى كابينة تدريب أخضر الفجيرة في الموسم المقبل خلفاً للمدرب التونسي سامي القفصي الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي وهناك نادي الرمس في رأس الخيمة إلى جانب فريق غلف اف سي الذي أنهى الموسم الماضي من دون مدرب بعد إشراف المدير التنفيذي للنادي عبدالله عمر على الفريق منذ منتصف الموسم الأخير.

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وعلى الرغم من بروز الأسماء التي تم التعاقد معها من قبل إدارات الأندية وامتلاكها خبرات كبيرة على مستوى دوري الهواة إلا أن هناك أسماء أخرى لا تزال تنتظر الفرصة من أجل الإشراف على الأندية تدريبياً ويأتي على رأس هذه الأسماء الدكتور عبدالله مسفر الذي قاد فريق الإعصار الحتاوي إلى تحقيق حلم الصعود والتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وهناك المدرب السابق لمصفوت ودبا الحصن سليمان البلوشي ومحمد الطنيجي مدرب الذيد وفهد الدبل مدرب مسافي السابق وعارف شلنك مدرب التعاون السابق ومعتز عبدالله مدرب الجزيرة الحمراء والبطائح السابق وسالم البوت مدرب الرمس السابق ومحمد الخديم مدرب دبا ومسافي السابق ووليد عبيد مدرب حتا والذيد.

وهلال النقبي مدرب العروبة والفجيرة السابق ومحمد العجماني مدرب حتا وسيتي السابق وغيرهم من المدربين المواطنين الذين لم يسع المجال لذكرهم.

ويوجد في دوري أدنوك للمحترفين اثنان من المدربين وهما عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان ومحمد الجالبوت مدرب الإمارات الذي قاد الصقور إلى تحقيق إنجاز الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي.

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