علي الكعبي: «دبي الرياضية» محطتي القادمة والأخيرة

المصدر: (دبي - البيان)

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انضم المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي الملقب بـ «الحنجرة الذهبية»، وأحد أبرز المعلقين في الوطن العربي، إلى مؤسسة دبي للإعلام، للتعليق على المباريات والأحداث الرياضية عبر قناة دبي الرياضية «قناة المشاهير». وأبدى الكعبي سعادته بالمحطة الجديدة في مسيرته الإعلامية، وقال عبر حسابه على «تويتر»:

«دبي الرياضية ستكون محطتي القادمة والأخيرة في مسيرتي الإعلامية، أشكر القائمين على هذه المؤسسة الرائدة على تقديرهم الأدبي لشخصي قبل كل شيء، متمنياً أن أقدم الإضافة المنتظرة مع بقية الزملاء الأعزاء».

ويعتبر الكعبي من أشهر المعلقين الإماراتيين الرياضيين وأكثرهم خبرة، حيث سبق وعمل في قناة أبوظبي الرياضية، فترة طويلة، وانتقل إلى قناة الجزيرة الرياضية، قبل أن يعود مجدداً إلى قناة أبوظبي، وينتقل بعدها إلى «بي إن سبورت».

وقام الكعبي بالتعليق على عدد من أهم المباريات العالمية، منها مباريات كأس العالم بالإضافة إلى نهائي دوري الأبطال موسم 2011 - 2012 بين بايرن ميونيخ وتشيلسي، ونهائي كأس أمم أوروبا 2008 بين إسبانيا وألمانيا.

كما علق على نهائي كأس آسيا 2007 بين العراق والسعودية، ونهائي كأس الخليج 19 بين عُمان والسعودية. تخرج الكعبي في كلية الإعلام بجامعة الإمارات، وتم اختياره ضمن الوفد الإعلامي للتعليق على مباريات منتخب الإمارات في مونديال 1990 بإيطاليا. واختارته قناة MBC ليكون أحد أبرز معلقيها في كأس الخليج في سلطنة عمان عام 1996، وفرض نفسه بفضل تألقه ضمن كادر الفريق العربي الموحد لتغطية مونديال فرنسا 1998.

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