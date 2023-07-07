لجنة الانتخابات تعتمد إجراءات ومواعيد الدورة الانتخابية الجديدة لاتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبمشاركة محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن محمد العامري، وحمد خميس حمد البدواوي، ومُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، وبحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها اجراءات ومواعيد الانتخابات للدورة الانتخابية 2023-2027.



15-11 يوليو

استقبال طلبات الترشيح لمنصب الرئيس.

16-15 يوليو

فحص الاستمارات الخاصة بالترشيح وإعلان النتيجة.



16- 18 يوليو

استقبال الطعون والبت فيها.

31-19 يوليو

استقبال طلبات الترشيح من الأندية وطلبات ترشيح 3 أعضاء من المرشحين للرئاسة.



7-1 أغسطس

الموعد النهائي لانسحاب المرشحين.

08 أغسطس

فحص الاستمارات وإعلان النتيجة.



10-8 أغسطس

استقبال الطعون والبت فيها.



21-14 أغسطس

فترة اختيار المرشح لمنصب الرئيس قائمته الانتخابية.



08 سبتمبر

الجمعية العمومية الانتخابية.

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