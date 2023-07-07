دبي تستضيف "دوري الأساطير" لكرة القدم بمشاركة نجوم العالم نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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تستضيف دبي في نوفمبر المقبل منافسات بطولة "دوري الأساطير" لكرة القدم، بمشاركة نخبة من نجوم العالم السابقين، يمثلون 6 فرق، تحمل أسماء مستوحاة من أندية عالمية، وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأرسنال، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان وليفربول.

وتجمع البطولة مجموعة من النجوم السابقين، مثل البرتغالي لويس فيجو، والبرازيلي رونالدينيو، والويلزي ريان جيجز، والهولندي روبن فان بيرسي وغيرهم، كما تشهد عودة المدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون لتدريب أحد الفرق المشاركة، إلى جانب السير كيني دالجليش أيضاً.

أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في مجمع دانوب الرياضي بدبي، بحضور ويس براون نجم مانشستر يونايتد السابق، وجون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومنظمي الحدث.

وستقام المباراة الافتتاحية ومباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في نادي النصر، على أن يشارك مع كل فريق نجم إماراتي سابق.

وأكد علي عمر أن دبي ترحب دائماً بالأفكار الجديدة والنجوم الكبار في عالم الرياضية، مشيرا إلى أن تواجد أساطير كرة القدم يجعل الشغف أكبر في هذا الدوري الذي يشكل إضافة مميزة في روزنامة الأحداث الرياضية الزاخرة في دبي والتي تتجاوز 450 فعالية سنوياً، خاصة أن هذا الدوري سيقام بطابع تنافسي وليس ودي فقط.

من جانبه عبر جون أوبي ميكيل، عن سعادته باختياره الإقامة في دبي حيث يستمتع فيها بممارسة مختلف أنواع الرياضة.

وقال : " المشاركة في بطولة مثل دوري الأساطير، ستكون فرصة ملائمة لمواجهة نجوم سابقين جمعتنا مباريات عديدة في مختلف المسابقات، مثل ويس براون الذي جمعتهما الكثير من المواجهات الثنائية بين فريقيهما تشيلسي ومانشستر يونايتد، أتمنى أن تشكل مباريات الدوري المقبل فرصة مميزة لتواجد هؤلاء النجوم وتقديم كرة قدم تستمتع بها الجماهير في دبي وحول العالم".

أما ويس براون، فأكد أن جميع النجوم السابقين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الدوري وتحمسوا للفكرة .. وقال : " العودة إلى أرضية الملعب دائماً ما تبث الحماس لدى اللاعبين السابقين وتعيد لنا ذاكرة البحث عن الانتصارات ".

وأوضح أنه سبق له خوض عدة معسكرات تدريبية مع مانشستر يونايتد في دبي، لكنها ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها مباريات بها.

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