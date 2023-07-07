الكوري الجنوبي بارك «قريب من العين»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤكد متابعات «البيان» أن الكوري الجنوبي يونغ بارك لاعب متوسط الميدان أصبح على بعد خطوة واحدة من التوقيع لنادي العين، بعد أن وصلت المباحثات معه، وناديه أولسان إلى مرحلة متقدمة، وقالت المصادر: «إنه لم يتبق سوى تسوية بعض التفاصيل الصغيرة، بما فيها الفحص الطبي قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة في غضون الساعات المقبلة»، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللاعب سيلتحق بمعسكر الفريق المزمع إقامته في إسبانيا، ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري.

أكثر من مركز

وإلى جانب مركزه الأساسي كونه لاعب ارتكاز يستطيع بارك (29 عاماً) اللعب قلب دفاع، وتبلغ قيمته السوقية مليون يورو، وفي حال اكتملت صفقة التعاقد معه فسيكون الأجنبي السادس في صفوف العين، إلى جانب لابا كودجو، وعمير أتزيلي، وكاكو، والمغربيان سفيان رحيمي والمهدي مبارك، وهو الأمر الذي يعيد حالة الحيرة، التي انتابت جماهير العين بخصوص مصير المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، والذي سيصبح تلقائياً خارج قائمة الفريق البنفسجي، ما لم تتم إعارة أحد اللاعبين الأجانب.

المرحلة الثانية

من جهة أخرى، أنهى العين المرحلة الأولى من برنامج إعداده للموسم المقبل 2023 - 2024، والتي استمرت ثلاثة أيام، وتضمنت الفحوصات الطبية لجميع لاعبي الفريق الأول والرديف مع بعض التدريبات البدنية، وسيغادر اليوم إلى إسبانيا، ضمن المرحلة الثانية من الإعداد لإقامة معسكره الإعدادي، والذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وتتخلله مباريات ودية، يعود بدها الفريق لمتابعة برنامجه الإعدادي داخلياً على ملعبه، وربما خاض تجربة ودية أخيرة قبل الدخول في معترك المنافسات.

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