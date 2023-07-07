الوصل.. بالكتمان تُحسم الملفات

المصدر: دبي-علي شدهان

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رغم أن الساحة الرياضية الإماراتية، لا سيما في مجال كرة القدم، وتحديداً ما يتعلق بصفقات التعاقدات مع المدربين واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين، غالباً ما تنسج فصولاً من قصص التعاقدات، إلا أن الوصلاوية، انتهجوا طريقاً أبعدهم إلى حد ما عن تلك الدائرة، واقتربوا كثيراً من الاستعانة بالكتمان في قضاء حوائجهم، أو بعبارة أدق، حسم ملفات فريقهم الأول لكرة القدم، ولا أدل على ذلك من صفقة التعاقد مع الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش حتى نهاية موسم 2024 - 2025.

وما يجسد حقيقة أن إدارة الوصل برئاسة أحمد الشعفار، وتعاون كل أعضاء مجلس الإدارة، قد استعانوا بالكتمان في حسم ملفات فريق النادي الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، أن غالبية الوصلاوية أنفسهم، لم يكونوا يتوقعون أن يكون المحترف الأجنبي الخامس، هو هاريس نفسه، حيث كانت غالبية المؤشرات، وفصول تداول المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن القادم الخامس هو من أمريكا الجنوبية أو من أفريقيا!

وبعد حسم ملف خماسي المحترفين الأجانب بأسلوب الكتمان، خصوصاً في حلقته الأخيرة، المتمثلة بالتعاقد مع هاريس، فإن هناك توقعات بحدوث مفاجآت جديدة تتعلق بفئتي المقيم والمحترف المحلي، في ظل تحركات وصلاوية هادئة جداً في هذين الملفين تحديداً، وما قد تسفر تلك التحركات، عن الإعلان عن التعاقد مع لاعب مهم أو أكثر لتدعيم صفوف الإمبراطور.

وبالتعاقد مع المهاجم هاريس، بات الخماسي الأجنبي في فريق الوصل يضم، المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والمدافع الكولومبي أليكس بيريز، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الأرجنتيني بوبليتي.

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