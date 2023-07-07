4 مباريات في «أكاديميات الكرة الخليجية» اليوم

المصدر: (عجمان - البيان)

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تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، في ملاعب أكاديمية كواترو في عجمان النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، بإشراف وتنظيم أكاديمية كواترو لكرة القدم، وبرعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويشهد اليوم الأول 4 مباريات، وستكون ضربة البداية بمواجهتين لفئة 12 سنة، وتجمع المواجهة الأولى بين الأكاديمية الأرجنتينية، التي تمثل سبورت فور اوول ضد أكاديمية سبورتي البحرينية، وتليها المباراة الثانية بين فريقي سبورت فور اوول وسفينتين فور، وفي فئة 14 سنة يلتقي فريق الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية أنوار الأنبار العراقية، وأكاديمية القصيم ممثل السعودية مع أكاديمية المواهب الرياضية الكويتية.

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