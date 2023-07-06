"فيفا" واتحاد الكرة الإماراتي ينظمان ورشة عمل تطويرية لاتحادات وسط وجنوب آسيا

المصدر: وام

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نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم “الخميس”، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، ورشة العمل التطويرية "FIFA FORWARD 3.0"، بمشاركة 60 منتسباً يمثلون 11 اتحاداً وطنياً في وسط وجنوب آسيا.

وتقام هذه الورشة ضمن الدورة الثالثة لبرامج التطوير الفنية بالفيفا للفترة “2023-2026” ، حيثُ تُقام الفترة الواحدة من هذا البرنامج على مدار أربع سنوات.

ويُشرف على محاور ورشة العمل التي تُقام ، على مدار يومين في دبي، نخبة من مسؤولي الاتحاد الدولي يناقشون مجموعة من الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط كرة القدم، أبرزها القسم الفني الخاص بكرة القدم النسائية، والحوكمة المالية، وتكنولوجيا المعلومات "IT" وقسم الامتثال.

وتُعد برامج تطوير الفيفا "FIFA FORWARD" التي أقيمت الفترة الأولى منها "2016-2018" أحد أهم المشاريع الفنية التي تحظى بدعم كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تهدف إلى تطوير اللعبة من خلال دعم الاتحادات الأعضاء مالياً في عملياتها اليومية، وأيضاً في تحديد أهداف استراتيجية جديدة طويلة الأمد ومن خلال تنفيذ مشاريع تطوير مصممة خصيصاً لتوفير البنية التحتية لنشاط كرة القدم والمسابقات وتعزيز كرة القدم للسيدات.

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