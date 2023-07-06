60 مشاركاً في ورشة «فيفا» التطويرية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، في فندق جراند حياة بدبي ورشة العمل التطويرية، التي ينظمها «فيفا»، بالتعاون مع اتحاد الكرة في دبي، بمشاركة 60 منتسباً، يمثلون 11 اتحاداً وطنياً في وسط وجنوب آسيا، وتأتي الورشة ضمن الدورة الثالثة لبرامج التطوير الفنية بالفيفا للفترة 2023-2026،

ويُشرف على الورشة نخبة من مسؤولي الاتحاد الدولي، الذين يناقشون مجموعة من الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط كرة القدم، أبرزها القسم الفني الخاص بكرة القدم النسائية، والحوكمة المالية، وتكنولوجيا المعلومات.

وتُعد برامج تطوير الفيفا، التي أقيمت الفترة الأولى منها من 2016-2018 أحد أهم المشاريع الفنية، التي تحظى بدعم كبير من «فيفا»، والتي تهدف إلى تطوير اللعبة، من خلال دعم الاتحادات الأعضاء مالياً في عملياتها اليومية، في تحديد أهداف استراتيجية جديدة طويلة الأمد، ومن خلال تنفيذ مشاريع تطوير مصممة خصيصاً، لتوفير البنية التحتية لنشاط كرة القدم والمسابقات، وتعزيز كرة القدم للسيدات.

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