دبا الحصن يضم الحارس القميش ويجدد للذخيري

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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أعلن نادي دبا الحصن تعاقده مع الحارس عبد الله القميش «30 عاماً» قادماً من نادي الظفرة في صفقة انتقال حر، كما تم تجديد عقود اللاعبين فهد الذخيري وعبد الله حسن لموسم ثانٍ على التوالي.

وقام مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع بتعيين كل من علي سعيد الطنيجي مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، وسعيد راشد النقبي إداري للفريق الأول وذلك في إطار إحداث الاستقرار على مستوى الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي.

وكان دبا الحصن قد تعاقد مع المدرب التونسي عثمان النجار الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للأسترالي من أصل عربي حسين إسكندروفيك، كما تم تجديد عقود 9 لاعبين دفعة واحدة، لتقطع الطريق أمام الأندية الأخرى التي كانت ترغب في ضم عدد منهم، وهم سالم اليحيائي وسهيل الشامسي، حارسا المرمى، وأحمد المطوع، وحسن الشاعر العبدولي وأحمد الظنحاني وأحمد الظهوري، وجاسم النقبي، والبرازيليان جواو فيكتور وموريس كارلوس فضلاً عن التعاقد مع النيجيري نواه شوبوكونا لتدعيم خط الهجوم.

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