عادل تاعرابت: فخور بالاستمرار مع «العميد»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب المغربي عادل تاعرابت لاعب فريق النصر عن فخره وسعادته بالاستمرار في قلعة «العميد» بعد تجديد الثقة فيه. وأعلن نادي النصر في الساعات الماضية عن تجديد عقد اللاعب الذي انضم إلى صفوف «العميد» في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي قادماً من بنفيكا البرتغالي.

ونشر تاعرابت صاحب الـ «34 عاماً» فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» علق عليه قائلاً: «سعيد للغاية بتجديد عقدي حتى عام 2025، وفخور بالتواجد في هذا النادي الكبير، أشكر الإدارة وجميع زملائي اللاعبين، كما أتوجه بالشكر إلى جماهير النصر على دعمهم وتشجيعهم لي، وسأبذل قصارى جهدي في الموسم المقبل».

مستوى مميز

وقدم عادل تاعرابت مستوى مميزاً مع النصر منذ انضمامه في الموسم الماضي قادماً من نادي بنفيكا في الدوري البرتغالي، حيث شارك في 28 مباراة بمسابقات دوري المحترفين ونجح في تسجيل 10 أهداف مع «العميد» في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويعتبر التجديد للاعب خطوة إيجابية كونه من العناصر التي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية للفريق في الموسم الماضي خاصة وأنه يتمتع بخبرة كبيرة باعتباره شارك في صفوف العديد من الأندية الأوروبية مثل نادي لانس الفرنسي ونادي فولهام الإنجليزي ونادي كوينز بارك رينجرز ونادي ميلان الإيطالي ونادي رينجرز.

تدريبات الفريق

من جهة أخرى يواصل الفريق الأول للكرة في نادي النصر تدريباته ضمن المرحلة الأولى للإعداد تحت قيادة مدربه الصربي غوران توفيغدزيتش، وتستمر التحضيرات الداخلية في قلعة العميد حتى موعد سفر الفريق إلى المعسكر الخارجي بهولندا من 15 الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز