مدرب الوحدة يطلب ثنائي صنداونز

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني لنادى الوحدة رغبته في ضم ثنائي فريق صنداونز، الناميبي بيتر شالوليلي والأوروغوياني غاستون سيرينو بحسب وسائل إعلام جنوب إفريقية.

وذكرت صحيفة «كيك أوف» أن موسيماني أبلغ إدارة الوحدة برغبته في ضم شالوليلي وسيرينو للعنابي.

من ناحية ،انتظم السوري عمر خريبين لاعب الوحدة في معسكر الفريق المقام حالياً في صربيا.

ووصل اللاعب إلى المعسكر، أمس، وشارك في التدريبات تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني الذي سيحدد مصير اللاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى 2025 .

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