العربي يتعاقد مع المدرب بومضل

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي العربي القيواني تعاقده مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الوطني عبدالغني المهري الذي انتهى عقده مع النادي.

وشهد توقيع العقد مع المدرب الجديد عبدالكريم محمد الزرعوني أمين السر العام بنادي العربي الذي رحب بخطوة التعاقد مع المدرب السابق لمصفوت وحتا، معرباً عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة مع المدرب الجديد بومضل،

وتشير متابعات «البيان» أن نادي العربي بصدد التعاقد مع مدرب إماراتي لفرق المراحل السنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز