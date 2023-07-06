50 ودية أوروبية تجهز الأندية لموسم المحترفين الجديد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تستعد أندية دوري أدنوك للمحترفين للسفر إلى أوروبا، لبدء المرحلة الأهم والأساسية في برنامج الإعداد، تحضيراً لخوض غمار الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه 18 أغسطس المقبل.

وتقام معسكرات أندية المحترفين في 8 دول هي: صربيا وألمانيا والنمسا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا والمجر وتركيا، إذ فضلت أندية خوض المعسكر الخارجي في بعض البلدان الأوروبية، التي اعتادت عليها في السنوات الأخيرة، فيما قررت أخرى تغيير وجهتها، والاتجاه إلى دول جديدة.

ووفقاً لما أعلنت عنه الأندية لبرامج إعدادها في أوروبا تخوض أندية المحترفين أكثر من 50 مباراة ودية، خلال معسكراتها التحضيرية في أوروبا مع فرق متدرجة المستوى، تسعى من خلالها للوصول إلى جاهزية جيدة قبل العودة لاستكمال التحضيرات في الدولة أغسطس المقبل، وقبل انطلاقة الموسم الجديد.

وكان الوحدة أول الفرق، التي بدأت معسكرها الخارجي في صربيا، والذي انطلق السبت الماضي، ويستمر حتى 17 يوليو الجاري، حيث يخوض العنابي مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى بعد غدٍ أمام فريق دسيتش المونتنيغري، والثانية 15 من الشهر الجاري أمام فريق نوفي بازار أحد أندية الدوري الصربي الممتاز.

وفرضت مشاركة الوحدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية 27 يوليو الجاري بدء إعداد العنابي مبكراً، وبمعسكر قصير لمدة أسبوعين قبل أن يعود الفريق إلى أبوظبي، والتوجه بعدها بيومين إلى مدينة أبها لإقامة معسكر أخير قبل مشاركته في البطولة، التي يستهلها بمواجهة الكويت الكويتي 28 يوليو، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي.

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ولن تكون صربيا وجهة العنابي الوحيدة لأندية الدوري في المعسكر الخارجي، بعدما قرر ناديا شباب الأهلي وحتا السفر إلى البلد ذاته لبدء تحضيراتهما، إذ يقام معسكر شباب الأهلي في صربيا في الفترة من 8 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، ولكن النادي لم يعلن عن عدد المباريات الودية، التي سيخوضها في المعسكر، إلا أنها لن تقل عن 4 أو 5 مباريات، فيما يقام معسكر حتا العائد إلى دوري المحترفين في الفترة من 14 يوليو إلى 3 أغسطس، يخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية.

واختار ناديا الجزيرة وعجمان ألمانيا للاستعداد للموسم المقبل، ويخوض الجزيرة 5 مباريات ودية في معسكره، الذي ينطلق بعد غدٍ ويستمر حتى أواخر الشهر الجاري، فيما يخوض عجمان 4 مباريات ودية في المعسكر، الذي يقام في الفترة من 15 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

ويستعد الوصل واتحاد كلباء للسفر إلى سلوفينيا، التي وقع عليها اختيار الناديين للمعسكر الخارجي، حيث تغادر بعثة «الإمبراطور» بعد غدٍ، ويستمر معسكر «فهود زعبيل» لمدة 24 يوماً، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، أما «نمور كلباء» فيقيم معسكره في سلوفينيا في الفترة من 13 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل، يلعب خلاله الفريق 4 مباريات ودية أيضاً استعداداً للموسم الجديد.

وفضّل الشارقة الاستمرار في إقامة معسكره الأوروبي في النمسا للموسم الثاني على التوالي، والذي ينطلق الاثنين المقبل، ويستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، وحدد الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين من 4 أو 5 مباريات ودية خلال المعسكر، وقد يخوض الفريق مباراة ودية أمام الأهلي السعودي، كما يقيم البطائح معسكره في النمسا في الفترة من 16 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية.

وتحتضن هولندا معسكر فريقي النصر وخورفكان، حيث يخوض العميد 4 وديات في المعسكر، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 يوليو الجاري، بينما يخوض خورفكان تحت قيادة مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري من 4 إلى 5 مباريات ودية.

وتتجه بوصلة العين إلى إسبانيا لمعسكر «الزعيم»، الذي ينطلق بعد غدٍ بمغادرة الفريق، ويستمر حتى 29 يوليو الجاري، بحسب ما أعلن النادي، حيث تقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية متدرجة المستوى، بينما قرر بني ياس التوجه إلى المجر لإقامة تحضيراته في أوروبا، ويلعب السماوي الذي يبحث عن الظهور بشكل مختلف الموسم المقبل 5 أو 6 مباريات ودية في المعسكر المجري، الذي ينطلق الاثنين المقبل، ويستمر حتى 13 من الشهر ذاته.

واختار فريق الإمارات الصاعد لدوري أدنوك للمحترفين تركيا للمعسكر الخارجي، بعدما أعلن النادي عن تفاصيل المعسكر، الذي يقام في مدينتي إسطنبول وأزميت في الفترة من 10 يوليو إلى 1 أغسطس، على أن يستقر الفريق على عدد المباريات، التي يخوضها في المعسكر، وهي 4 أو 5 مباريات ودية.

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