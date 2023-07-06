خليفة الجرمن: عجمان أمام التحدي بعد نتائج الموسم الماضي

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن إدارة ناديه تشعر بالتحدي الذي ينتظر الفريق الأول لكرة القدم وهو يدشن برنامج إعداده للموسم المقبل، بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق الموسم الماضي وتحفزه على المحافظة على نفس المستوى على أقل تقدير.

وكان فريق كرة القدم بنادي عجمان، قد حقق أفضل ترتيب له في عصر الاحتراف، خلال دوري المحترفين في نسخته الأخيرة، بعدما أنهى المسابقة في المركز السادس، علاوة على تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في نسختها الأخيرة.

ووجه مجلس إدارة نادي عجمان شكره إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان على الاهتمام الذي يوليه للنادي، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الفخري للنادي، نظير الدعم والمتابعة المستمرة طوال السنوات الأخيرة.

تأثير كبير

وذكر مجلس إدارة النادي أن هذا الدعم كان له الأثر الإيجابي الكبير في الاستقرار الإداري وانعكس إيجاباً على دور النادي في مختلف الأنشطة الرياضية وفي مقدمتها كرة القدم التي حقق فيها الفريق نتائج جيدة تجعل إدارة النادي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي، أكثر حرصاً على السير في طريق النجاحات مستقبلاً.

وأكد الجرمن أن دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، كان مؤثراً على مر السنوات الأخيرة وساعد النادي على كل ما تحقق من نجاحات وقال: «مجلس إدارة النادي حريص على العمل بتوجيهات سموه من أجل تقديم أفضل المستويات والنتائج». وأشار إلى أن دعم واهتمام سموه يمثل الدافع الأكبر لتجويد العمل وأن اهتمام ومتابعة سموه تمثل دافعاً معنوياً آخر يضاعف من العزيمة والإصرار لتحقيق أفضل النتائج، وأن مجلس إدارة النادي يضع الإيجابيات نصب عينيه لتكون أساساً للعمل والاستفادة من كل الملاحظات التي تحفظ للنادي استقراره على كافة الأصعدة.

وبدأ فريق نادي عجمان، أمس، المرحلة الأولى من برنامج إعداده للموسم الجديد، والتي تتضمن الفحوص الطبية والإعداد البدني، ضمن ثلاث محطات وضعتها إدارة النادي إعداداً للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، ويعقبها السفر إلى ألمانيا لخوض معسكر إعداد خارجي، قبل العودة إلى الدولة في الثاني من أغسطس المقبل، وبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد للموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز