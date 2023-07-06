الإمارات يضم المطوع معاراً من الوصل

المصدر: متابعة - محمد فضل

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ضم نادي الإمارات الحارس سهيل المطوع قادماً من الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل 2023 - 2024.

ووقع الحارس المطوع على عقده مع الصقور، بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبدالله إبراهيم الطويل نائب رئيس شركة القدم، وثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة، وعبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.

وسبق أن شارك المطوع (23 عاماً) مع الإمارات على سبيل الإعارة في موسم (2021 - 2022)، وقدم أداء متميزاً. ونال المطوع جائزة أفضل حارس مرمى مرتين من قبل رابطة دوري المحترفين في تلك الفترة، التي لعب فيها مع الصقور.

وتقدمت إدارة شركة القدم بنادي الإمارات برئاسة يوسف البطران بخالص الشكر إلى إدارة نادي الوصل على تسهيلها مهمة انتقال اللاعب إلى صفوف الصقور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، كما أشادت إدارة الصقور باحترافية اللاعب ورغبته في الدفاع عن عرين الأخضر.

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