كلباء يدشن الإعداد بالفحوص الطبية

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي اتحاد كلباء الفحوص الطبية، وقام الفريق الطبي بإجراء كافة الفحوص اللازمة لضمان الجاهزية الكاملة للاعبين صحياً وبدنياً، وانطلقت أمس فترة الإعداد الداخلي بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني للفريق، وتستمر حتى الأربعاء المقبل لتغادر البعثة إلى معسكر سلوفينيا يوم 13 الجاري حيث يتخلل الإعداد الخارجي 4 مباريات وستكون العودة من المعسكر يوم 3 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة التي تسبق انطلاقة موسم دوري المحترفين في الـ18 من الشهر ذاته .

وخاطب محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء اللاعبين مقدماً لهم التهنئة بمناسبة العيد وبداية الإعداد للموسم الكروي الجديد معرباً عن أمله في وصول اللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين كما دعا اليماحي لاعبي النمور إلى ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد الداخلي وكذلك فترة المعسكر الخارجي الذي تقرر له سلوفينيا يوم 13 الجاري .

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