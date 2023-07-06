الفريد شرودر: الأمور مبشرة في العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أنهى العين المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، والتي تتضمن الفحوصات الطبية وتدريبات خفيفة بعد أن تم توزيع الفريق إلى ثلاث مجموعات، وخضع جميع اللاعبين المتواجدين في المجموعة الثالثة إلى الفحوصات الطبية لينتقل الفريق بعدها إلى التدريبات البدنية والتي تختتم اليوم ليغادر يوم غدٍ إلى إسبانيا، حيث سيقيم معسكره الخارجي، والذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي اللقاء الأول له بلاعبي العين بدا المدرب الهولندي الفريد شرودر، المدير الفني للعين، سعيداً بالأجواء التي سادت ملعب التدريبات وهو يدشن مهمته مع الفريق البنفسجي، وهو يأمل في قيادة العين لتحقيق النتائج المأمولة التي تقود إلى منصات التتويج على المستويين المحلي والخارجي، وهو يدرك قوة التحدي الذي ينتظره مع الفريق صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة والمتطلعة للإنجازات والبطولات.

عقلية اللاعبين

وقال شرودر: إن الأمور تمضي بالصورة المطلوبة، وبرغم ظروف الطقس في هذا الوقت من العام غير أن الجميع يدركون أهمية مضاعفة الجهود والمضي قدماً من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في معترك المنافسات الرسمية، وجميع اللاعبين بالعين لديهم عقلية احترافية، ويفضلون الأسلوب التدريبي المتبع حالياً، وانطباعي عن جميع العناصر رائع في أول حصتين تدريبيتين.

التدريب الأخير

وأوضح المدرب الهولندي أن الفريق سيؤدي اليوم الخميس تدريبه الأخير على ملعبه قبل أن يغادر يوم غدٍ إلى إسبانيا، حيث سيؤدي حصة تدريبية مسائية في اليوم ذاته قبل أن يبدأ في تنفيذ برنامج المعسكر الخارجي، ونحن ندرك أن الجمهور سعيد بعودة الفريق للتدريبات، وهم يأملون في موسم متميز له، ونحن كذلك نتطلع لرؤيتهم قريباً على مدرجات الملعب في أول مباراة رسمية للفريق، ونأمل أن نراهم في الملاعب المختلفة لمساندة اللاعبين.

مباريات ودية

وأكدت مصادر مطلعة أن برنامج العين في معسكره الإعدادي الخارجي يتضمن أداء 4 مباريات ودية مع فرق إسبانية وأخرى عربية تتواجد هناك، وذلك قبل العودة إلى الدولة ليتابع الفريق تحضيراته الميدانية، وربما خاض مباراة تجريبية أخيرة قبل الدخول في خضم المنافسات الرسمية.

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