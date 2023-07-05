السويسري هاريس يُكمل عقد أجانب الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

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أكمل الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش، عقد خماسي المحترفين الأجانب في فريق الوصل الأول لكرة القدم، بإعلان النادي رسميا التعاقد معه حتى موسم 2024-2025.



وبالتعاقد مع المهاجم هاريس، بات الخماسي الأجنبي في الوصل يضم، المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والمدافع الكولومبي أليكس بيريز، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الارجنتيني بوبليتي.

وسبق لهاريس البالغ من العمر، 31 عاما، خوض تجارب احترافية عدة طوال مسيرته من العام 2009 حتى آخر فريق لعب له وهو غلطة سراي التركي في الموسم الماضي.

ولعب هاريس مع فرق: غراسهوبر زيوريخ السويسري، وفيورنتينا الإيطالي، ونوشاتل زاماكس السويسري، وليتشي الإيطالي، ونوفارا الإيطالي، وريال سوسيداد الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا لشبونة البرتغالي، قبل أن يمثل فريق غلطة سراي التركي في 6 مباريات في موسم 2022-2023، ولم يسجل أي هدف في تلك المباريات.

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