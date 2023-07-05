14 فريقاً في«خليجية أكاديميات الكرة» بعجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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أعلن مركز كواترو الرياضي تفاصيل النسخة السادسة للمهرجان الكروي لبطولة الأكاديميات الخليجية التي تقام سنوياً برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بمشاركة 14 فريقاً من دول مجلس التعاون، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بالحدث بحضور عبد العزيز عبد الله المشرف العام على المهرجان وعبد الله البكر مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان الراعي الرسمي للمهرجان وأمير الهاشمي ممثلاً عن مجموعة «لافيش» الراعي الذهبي،

وتم الكشف عن جميع التفاصيل والبرامج التي ستقام خلال المهرجان التي يأتي في مقدمتها البطولة الكروية للفئات السنية تحت 12 و14 سنة حيث بلغ عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة 14 فريقاً من مختلف الدول الخليجية الشقيقة.

وكشف عبد العزيز عبد الله مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي أن النسخة السادسة ستنطلق يوم غدٍ وتستمر إلى 13 يوليو 2023، وتتضمن بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009-2010 وفئة تحت 12 سنة مواليد 2011 و 2012 إلى جانب العديد من البرامج الشيقة والمميزة التي ستكون مصاحبة للمهرجان.

وأضاف: ستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين.

ومن جانبه قال عبدالله البكر مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان إن دائرة التنمية السياحية بتوجيه ودعم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ظلت تواصل رعايتها لمهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية وأيضاً بمتابعة محمود الهاشمي المدير العام للدائرة وقال: دعم دائرة التنمية السياحية في عجمان لا يتوقف على القطاع الرياضي بل إن الدائرة تحرص وتركز على التواجد في كافة المحافل الرياضية والثقافية والمجتمعية.

سحب القرعة

وتمت عملية سحب القرعة الإلكترونية وضمت المجموعة الأولى لفئة 12 سنة فرق الأكاديمية الأرجنتينية ونادي سبورتي الكويتية وطموح اوليه البحرينية، وضمت المجموعة الثانية سبورت فور اوول وسفينتين فور الكويتية وسمارت الكروية العمانية.

أما بالنسبة لفرق فئة 14 سنة فضمت المجموعة الأولى فرق الأكاديمية الأرجنتينية، أكاديمية الأنباز العراقية، أكاديمية القصيم السعودية، أكاديمية المواهب الرياضية الكويتية، بينما ضمت المجموعة الثانية طموح اوليه البحرينية، أكاديمية العطار العراقية، سمارت الكروية العمانية، سفنتين فور الكويتية.

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