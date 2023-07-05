إيدرسون نجم "مانشستر سيتي": أبوظبي وجهة سياحية رائدة

المصدر: وام

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وصف إيدرسون حارس مرمى فريق نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، المتوّج بالثلاثية التاريخية في هذا الموسم، أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها وجهة سياحية رائدة تضم مرافق عالمية المستوى وتقدم خيارات متميزة لأفراد العائلة خاصة الأطفال.

ويقوم حارس مرمى نادي مانشستر سيتي بزيارة أبوظبي برفقة عائلته، للاستمتاع بوجهاتها العائلية الرائدة، ومرافقها عالمية المستوى، ومشاهدة تدريبات اللاعبين الناشئين في المعسكر الصيفي الكروي لمدارس مانشستر سيتي بالإمارات، التي يستضيفها فندق قصر الإمارات.

وتضمن جدول إيدرسون زيارة عدد من أشهر المعالم الثقافية والوجهات الترفيهية العائلية الرائدة في أبوظبي، من ضمنها متحف اللوفر أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير.

وقال إيدرسون: سعدت بمتابعة تدريبات اللاعبين الصغار في المعسكر الكروي الصيفي، وملامح الفرحة مرسومة على وجوههم، وهم يمارسون رياضتهم المفضلة، وأردنا أنا وعائلتي، زيارة أبوظبي لما تقدمه مع وجهات وأنشطة ممتعة، وخاصة للأطفال، وتوجهنا إلى متحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، والكثير من الوجهات الأخرى.

وحول تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا؛ قال: بكيت من الفرح بعد الفوز، لم تكن هذه الرحلة سهلة على اللاعبين، بذلنا جهداً كبيراً في كل عام للفوز بهذه البطولة، ومع بداية هذا الموسم، سجلت ملاحظة في "هاتفي الجوال"، بأننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، ولكنني لم أتوقع الفوز بالثلاثية، نحن سعداء بتحقيقنا هذا الإنجاز التاريخي في مسيرة النادي، وشعوري بتحقيق الثلاثية، لن أنساه على مدى 20 عاماً.

وتوج مانشستر سيتي في الموسم المنقضي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سباق محتدم على اللقب مع أرسنال في معظم فترات الموسم؛ كما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على جاره مانشستر يونايتد 2-1 في المباراة النهائية، قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على انتر ميلان الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية.

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