ممثلو الكرة الإماراتية يواصلون استعداداتهم للمشاركات الآسيوية والعربية

المصدر: وام

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تستعد الأندية ممثلة كرة القدم الإماراتية في المسابقات الخارجية في الموسم الكروي الجديد لموسم حافل بالمنافسات، من خلال مجموعة من برامج التحضير المكثفة، والتي تتصدرها معسكرات أوروبية خارجية.

وتشارك أندية العين وشباب الأهلي والشارقة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ينافس العين في دوري المجموعات مباشرة باعتباره بطلا للدوري موسم 2021 – 2022 ، في حين يشارك فريقا شباب الأهلي بطل دوري موسم 2022-2023 ، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي أيضا، في البطولة القارية من خلال ملحق مزدوج سيلعبان فيه مباراتين منتصف أغسطس المقبل من أجل اللحاق بدوري المجموعات.

وينضم نادي الوحدة، إلى قائمة ممثلي كرة القدم الإماراتية في البطولات الخارجية، بعد تأهله إلى مرحلة المجموعات في بطولة "كأس الملك سلمان" للأندية العربية الأبطال.

وبادر الوحدة بإقامة معسكره الخارجي في صربيا، تحت قيادة مدربه الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري.

و من المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين هناك، قبل العودة يوم 17 يوليو الجاري لاستكمال برنامج تحضيراته لخوض منافسات مرحلة المجموعات في بطولة "كأس الملك سلمان" والتي يدشن منافساتها بلقاء الكويت الكويتي 28 يوليو الجاري.

و على النهج نفسه يستعد شباب الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين، للموسم الجديد ومشاركته القارية المقبلة، حيث يتوجه الفريق إلى صربيا أيضا، تحت قيادة مدربه الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، في الثامن من يوليو الجاري لبدء معسكره الخارجي الذي يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، قبل العودة إلى دبي 3 أغسطس المقبل والدخول في أجواء مواجهة فريق الوحدات الأردني المقررة أغسطس المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

أما فريق العين، حامل لقب مسابقة الدوري الماضي، والمتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فمن المقرر أن يتوجه يوم السبت الموافق 8 يوليو الجاري إلى إسبانيا لخوض معسكره التدريبي هناك استعداداً للموسم الجديد.

و يستمر المعسكر الخارجي للعين حتى 28 يوليو، ويتضمن خوض عدد من المباريات الودية، تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي ألفريد شرودر.

و وقع اختيار الجهاز الفني للشارقة، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، على النمسا لإقامة المعسكر الخارجي، الذي ينطلق يوم 10 يوليو الجاري، ويستمر 3 أسابيع تقريبا، ويخوض خلاله عددا من المباريات الودية. قبل العودة أول أغسطس والاستعداد لمواجهة فريق باشوندارا كينجز، بطل الدوري البنجلاديشي، في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، المقرر لها 15 أغسطس المقبل.

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