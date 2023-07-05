الشارقة يدشن برنامج إعداده قبل السفر للنمسا

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم )

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بدأ فريق الشارقة برنامج إعداده للموسم الجديد مساء أول من أمس تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين اولاريو، وبدأ الإعداد بمرحلة الفحوصات الطبية التي تستمر على مدار 3 أيام وتكتمل اليوم في مستشفى الجامعة بالشارقة تحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي.

وتستمر فترة الإعداد الداخلي في ملعب النادي حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي في النمسا الاثنين المقبل، وتمتد فترة المعسكر 21 يوماً يعود بعدها الفريق للدولة لمواصلة برنامج الإعداد حتى موعد انطلاقة اللعب التنافسي، وتمت الترتيبات في المعسكر الخارجي بالنمسا لخوض بين 4 و5 مباريات ودية.

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