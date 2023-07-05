أرسلاناغيتش ينضم لحتا.. وميركل في الطريق

المصدر: (متابعة ـ علي الظاهري )

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أعلن نادي حتا عن التعاقد رسمياً مع اللاعب البلجيكي دينو أرسلاناغيتش قادماً من نادي غازي عنتاب التركي. وجرت مراسم التعاقد في مقر النادي بحضور علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية مع أندية ليل الفرنسي، ستاندرلييج، موسكرون، رويال انتويرب وجينيت البلجيكي جوزتيبي التركي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة انضمام زميله الألماني ألكسندر ميركل لاعب غازي عنتاب بعد الاتفاق مع اللاعب الذي سبق له تمثيل العديد من الأندية أبرزها ميلان وأودينيزي وواتفورد .

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