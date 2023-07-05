علاء زهير: طموحات الوحدة كبيرة في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد التونسي علاء الدين زهير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنه يسعى دائماً لتطوير نفسه ومستواه، من أجل الظهور بشكل قوي مع العنابي، مشيراً إلى أن الفريق سيحاول الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي تمثل أول استحقاق يخوضه الوحدة في الموسم الجديد.

وقال زهير لـ«البيان»:«طموحاتنا كبيرة في الموسم المقبل، الذي نسعى للاستعداد له بشكل جيد وقوي، وأعتقد أن الموسم الجديد لن يكون سهلاً على الإطلاق، في ظل استعدادات الأندية والرغبة في المنافسة على البطولات».

ويعد علاء الدين زهير (23 عاماً) أحد المدافعين المقيمين، الذين أثبتوا وجودهم بشكل كبير مع الوحدة في الموسم الأخير، ونجح في حجز مكان في التشكيلة الأساسية والظهور بمستوى مميز جعله واحداً من أفضل المدافعين في دوري أدنوك للمحترفين.

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وشارك علاء الدين زهير في 16 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين مع الوحدة الموسم الماضي، إذ شارك في 11 مباراة أساسياً، و5 مباريات كونه بديلاً بواقع 1011 دقيقة، وأسهم بدور كبير مع الفريق في الكثير من المباريات، حيث نجح في إحراز 3 أهداف، وهو معدل جيد بالنسبة لمدافع شاب، كما كان له دور مهم مع العنابي في الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات بكأس الملك سلمان للأندية، وأحرز هدفاً في مرمى البرج اللبناني.

وانضم علاء الدين زهير إلى معسكر الوحدة في صربيا، أمس، بعد إنهاء إجراءات التأشيرة، حيث لم يكن قد سافر مع البعثة، التي غادرت إلى المعسكر يوم السبت الماضي، ليدخل اللاعب تدريبات الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

هدف

وأضاف زهير: «الوحدة ناد كبير، وطموحه المنافسة على الألقاب في كل موسم، لم يحالفنا التوفيق في الموسم الماضي في إحراز بطولة رغم أننا كنا منافسين على لقب الدوري حتى الأسابيع الأخيرة، وسنعمل بكل قوة من أجل تحقيق طموحات جماهير الوحدة في الموسم الجديد، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في اعتلاء منصات التتويج».

وكشف زهير عن أنه احتفل بزواجه خلال إجازته في تونس عقب نهاية الموسم الأخير، وقال: «الحمد لله احتفلت بزفافي خلال الإجازة، والزواج نصف الدين، ومسؤولية كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه مهم للاعب الكرة لأنه يوفر الاستقرار».

وأكد زهير أنه سيسعى للوصول لأفضل مستوى من الجاهزية لخوض غمار البطولة العربية، بجانب زملائه اللاعبين، مشيراً إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للعنابي، والذي تعاقد معه النادي لتولي المهمة في الموسم المقبل، مدرب كبير، وتولى تدريب فرق عريقة مثل صنداونز، والأهلي المصري، والأهلي السعودي، وأنه يتطلع لنيل ثقة الجهاز الفني، موضحاً: «الفريق بالكامل سيعمل وحدة واحدة، وأعرف موسيماني، الذي يملك سيرة مميزة كونه مدرباً كبيراً، وكلنا ثقة في الجهاز الفني بالكامل والمدرب موسيماني لاستخراج أفضل ما لدى اللاعبين وتطوير مستواهم، وأحاول تطوير مستواي، وأن أكون جاهزاً، وقرار مشاركتي من عدمه بالتأكيد يعود للمدير الفني.

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