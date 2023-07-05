اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية «عن بعد» الاثنين المقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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دعا اتحاد الكرة لعقد جمعية عمومية «عادية»، صباح الاثنين المقبل 10 يوليو الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، حيث سيتم خلالها اعتماد تعديلات لوائح النظام الأساسي والانتخابات والانضباط، وأوضاع اللاعبين، وغرفة فض المنازعات والاستئناف، والتي تم إجراء بعض التعديلات في بنودهم، خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع متطلبات وطموحات المرحلة المقبلة والواقع الميداني.

وعلم «البيان» أن العمومية لن تناقش أمر فتح باب الترشح لإجراء انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة الانعقاد المقبلة، حيث ستكون هناك عمومية أخرى في سبتمبر المقبل، لإقرار جميع خطوات العملية الانتخابية، وفتح باب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، بعد استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد، كما علم«البيان» أن الترشح لعضوية الاتحاد سيكون بنظام القوائم، لضمان توافر عنصري الانسجام والتفاهم بين أعضاء المجلس، وقد بدأت التحركات والاتصالات لاختيار قائمة بالأعضاء المرشحين للانضمام إلى عضوية اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

تقرير

وسيقدم محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة تقريراً عن النشاط الكروي، خلال الموسم الماضي لكل إدارات الاتحاد مثل الفنية والمنتخبات والمسابقات والحكام والنشاط الإداري، حيث نظم الاتحاد العديد من الأنشطة، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، وعدد من الاتحادات الأهلية بمختلف الدول، وتنظيم العديد من الفاعليات المجتمعية، التي لقيت استحسان مختلف الشرائح، التي يتعامل معها الاتحاد، وتحقق إنجاز العمل بدون أوراق اعتماد على العمل الإلكتروني داخل الاتحاد، والحصول على شهادتي الآيزو والجودة، والتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات.

لجان

وسيتم خلال الجمعية العمومية المقبلة اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان والهيئات القضائية للموسم الكروي المقبل، حيث ستكون هناك تعديلات طفيفة، حيث سيستمر المستشار سعيد محمد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط، ومعه حمدان رشود الزيودي نائباً للرئيس، والأعضاء حسن محمد الشيباني، سلمان محمد الطويل، بدر عبد الله خميس، فيما يتولى علي سلطان الحداد رئاسة غرفة فض المنازعات، وتضم حميد درويش نائباً للرئيس، والأعضاء سعيد سالم محمد الهنائي، طارق البلوكي، جميل صالح الحارثي، الدكتور حمد الأستاذ، أحمد محمد الشامسي، عائشة الظاهري.

فيما تقرر عودة المحامية عائشة الطنيجي لتتولى رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على أن يكون حسن المراشدة نائباً للرئيس، إضافة إلى الأعضاء راشد قاسم، يوسف المرزوقي، راشد سعيد بن سويدان، وسيتولى صالح راشد الحمراني رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات الانضباط، وتضم اللجنة فيصل أحمد الحداد نائباً للرئيس، والأعضاء عارف محمود ميرزا، عمار راشد العليلي، مروان عبد الرحمن المرزوقي.

ويتولى المستشار أحمد سليمان رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تضم المستشار علي شامس نائباً للرئيس، والأعضاء عبد العزيز الأبلم، شهاب حمد بو شهاب، وميثاء طالب.

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