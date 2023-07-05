5 مباريات ودية لـ«النواخذة» بمعسكر سلوفينيا

المصدر: دبا – محمد فضل

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أعلنت إدارة نادي دبا الفجيرة «النواخذة» جاهزية الفريق الأول لاستحقاقات الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 وذلك ببدء الفحوصات الطبية والقياسات الحيوية يوم 10 الجاري وتستمر حتى يوم 15 منه، كما تقرر لانطلاقة المعسكر الخارجي بسلوفينيا يوم 28 من الشهر نفسه على أن تتخلله 5 مباريات ودية، فيما ستكون العودة يوم 19 أغسطس المقبل قبيل الدخول في المباريات الرسمية بدوري الدرجة الأولى التي تقرر لها الثلاثين من سبتمبر المقبل.

ويعتبر دبا الفجيرة النادي الوحيد في الهواة الذي حدد برنامجه الداخلي والخارجي ومعسكره الإعدادي من بين أندية دوري الدرجة الأولى التي يبلغ عددها 17 فريقاً.

ترتيبات

على صعيد آخر عقدت اللجنة الفنية بنادي مسافي اجتماعها الدوري في مقر النادي للوقوف على أهم النقاط المتعلقة بالفريق الأول وترتيبات الموسم المقبل وترأس الاجتماع سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة، وقرر مسافي بدء الإعداد في الأول من أغسطس المقبل بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بفود، ولم يستقر مجلس الإدارة على وجهة المعسكر الخارجي.

ولم تحدد أندية الظفرة الهابط حديثاً من دوري أدنوك للمحترفين والفجيرة والعروبة والحمرية والذيد والعربي ومصفوت تواريخ التجمع الداخلي أو المعسكرات الخارجية.

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