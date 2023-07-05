«الإمارات» يبدأ الإعداد قبل السفر إلى تركيا

المصدر: متابعة – محمد فضل

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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات تحضيراته استعداداً للموسم الجديد الذي يطمح من خلاله الصقور لتقديم ظهور مميز يليق بممثل إمارة رأس الخيمة في دوري أدنوك للمحترفين، بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعبدالله إبراهيم الطويل نائب رئيس شركة القدم وثاني الشحي وجمال القرصي أعضاء مجلس الإدارة وبحضور كذلك عبدالله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم وهادف سيف مدير الفريق.

وبدأ التجمع ببعض الفحوصات الطبية وخاض بعدها الفريق مرانه الأول بكل جدية تحت قيادة مديره الفني المواطن محمد الجالبوت والمساعد الإيطالي بون ميشيل والجهاز المعاون، حيث انتظم 22 لاعباً في التدريبات، وفي انتظار انضمام باقي عناصر الفريق في الساعات المقبلة.

تركيز

وركز الجهاز الفني خلال التدريب على الجوانب البدنية، إلى حين موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في تركيا، والذي ينطلق في العاشر من يوليو الجاري ويستمر حتى مطلع أغسطس. وسيقام المعسكر بمدينة إزميت التركية في الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 16 منه، ثم ينتقل إلى إسطنبول حتى الأول من أغسطس، ومن المقرر أن يجري الفريق خلالها عدداً من المواجهات التحضيرية.

وينتظر أن يحسم الإمارات ملف اللاعبين الأجانب وبعض اللاعبين المواطنين خلال الأيام المقبلة حتى يدخل الجميع في جاهزية عالية واستعداد أمثل لدوري أدنوك للمحترفين. وكان الإمارات قد تعاقد مع الكاميروني فرانك كوم.

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