تدريبات العين.. تفاؤل ومعنويات عالية في اليوم الأول

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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سادت أجواء من التفاؤل والمعنويات العالية المعسكر البنفسجي في اليوم الأول لبرنامج إعداد الفريق البنفسجي للموسم الجديد والذي ينتظر أن يستمر حتى الجمعة المقبل وفقاً للخطة المعتمدة من المدير الفني الهولندي ألفريد شرودر، والذي دشن برنامج الإعداد بتوزيع اللاعبين إلى ثلاث مجموعات بعد إجراء الفحوصات الطبية خلال الفترة الصباحية بإشراف الطاقم الطبي.

تجهيزات

ويعتبر العين من أوائل الفرق التي بدأت مبكراً تجهيزاتها للموسم الجديد، حيث قامت لجنة تسيير شؤون شركة الكرة بالتعاقد أولاً مع الهولندي الفريد شرودر كمدير فني للفريق، ومن ثم التعاقد مع ثلاثة لاعبين وهم عمير اتزيلي، والنيجيري الشاب ساركي، إضافة لكاكو ـ وهو الأمر الذي وجد أصداء واسعة من القبول والارتياح لدى جمهور العين الذي أشاد بالصفقات التي أبرمتها لجنة التسيير معتبراً أن ذلك مقدمة لعمل جاد من شأنه أن يعيد للفريق البنفسجي هيبته وقوته المعروفة خصوصاً وهو مواجهة بتحديات كبيرة في الموسم المقبل بما في ذلك المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غيبة.

معسكر إسبانيا

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من المعسكر البنفسجي حتى سفر الفريق إلى إسبانيا لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى 29 يوليو قبل أن يعود إلى الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية، وتقرر أن يؤدي العين عدداً من المباريات التجريبية خلال معسكره الخارجي بإسبانيا، وينتظر أن يتم تحديد زمان وهوية الفرق التي سيتبارى معها في غضون الأيام المقبلة.

التزام

وامتدح محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالتزام جميع لاعبي الفريق، الذين التزموا وحرصوا على تسجيل الحضور وفقاً للجدول المعتمد بعد أن تم توزيعهم من قبل الجهاز الفني على ثلاث مجموعات لإجراء الفحوصات الطبية والبرامج التدريبية على حد سواء، قبل المغادرة إلى معسكر إسبانيا.

وقال حماد في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين: إن جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة «الزعيم» محترفون بمعنى الكلمة ويدركون جيداً أهمية هذه المرحلة المعنية بمضاعفة الجهود والالتزام والانضباط والعمل المتواصل وإظهار الرغبة القوية في تحقيق النتائج الإيجابية حتى يتسنى للفريق حصد ثمار تلك الجهود مع نهاية الموسم.

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