20 لاعباً يدشنون تجمّع خورفكان

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

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دشن فريق خورفكان تجمّعه الداخلي تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد بإجراء الفحوص الطبية والقياسات البدنية لعشرين لاعباً.

وكانت شركة كرة القدم بالنادي تعاقدت مع وليد حسين قادماً من الوحدة، ومحمد الجنيبي من الظفرة، وجددت عقدي كل من الحارس أحمد ديدا وعامر مبارك، فيما غادر كشوف «النسور» كل من أحمد الزيودي ويوسف العامري والبرازيلي دودو، والبرتغالي ايلتون فيليبي كما أن عقد إسماعيل الحمادي لم يتم تجديده مع استمرار كل من مسعود سليمان وخليفة مبارك وعادل سبيل وعبدالرحمن يوسف فضلاً عن استمرار البرازيلي جونيور والبرتغالي فابيو ابرو. ويقوم المدرب عبدالعزيز العنبري بالمفاضلة بين المغرب ومصر ودول أوروبية وعلى رأسها صربيا لإقامة المعسكر الخارجي.

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