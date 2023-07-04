سليم عبد الرحمن وماجد سالم يقودان «الشباب» و«الناشئين»   

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

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أسند اتحاد الكرة مهمة تدريب منتخب الشباب إلى سليم عبدالرحمن، فيما يتولى ماجد سالم تدريب منتخب الناشئين.

ويُعدّ سليم عبدالرحمن من أبرز المدربين الذين عملوا مع المنتخب الأول بالسنوات الماضية، حيث تولى تدريب المنتخب بشكل مؤقت في مارس 2019، عقب إقالة الإيطالي زاكيروني بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا، وعمل مساعداً للعديد من المدربين الأجانب من بينهم الهولندي مارفيك، بينما تولى تدريب الفريق الأول بالوصل في موسم 2013 ـ 2014 خلفاً للفرنسي لوران بانيد، قبل أن يعمل مجدداً مساعداً للمدرب الأرجنتيني كوبر. وفي المقابل فإن ماجد سالم سبق له تدريب منتخب الناشئين عام 2020، كما تولى التدريب في الوحدة والظفرة ويعد من المدربين المتميزين.

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