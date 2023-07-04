تبادل حراس بين «الهواة» و«المحترفين»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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في بادرة جديدة تؤكد العلاقات المتميزة بين أندية دوري المحترفين و«الهواة» قامت إدارتا ناديي النصر ومصفوت أحد فرق أندية الدرجة الأولى «الهواة» بتبادل حراس المرمى بعد تعاقد شركة كرة القدم بنادي النصر مع الحارس المتألق محمد جمعة المنتقل من مصفوت، فيما وقع الحارس علي الجلاف حامي عرين النصر عقداً مع «القناصة» قادماً من«العميد».

وينتظر أن يشكل كل حارس إضافة لفريقه الجديد، ومن المتوقع أن يكون محمد جمعة «22 عاماً» منافساً للحارس الأساسي لفريق النصر أحمد شامبيه الذي ظل يحمي عرين «العميد» لعدة مواسم، ويمتاز محمد جمعة بردة فعل قوية إلى جانب لعبه دوراً مهماً في توجيه زملائه اللاعبين. أما الجلاف فقد تزود بخبرة كبيرة مع النصر وانتقل للبحث عن فرصة جديدة مع مصفوت ويمثل إضافة لتشكيلة الجزائري فؤاد بومضل مدرب مصفوت.

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