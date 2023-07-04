«الفرسان» يبدأ رحلة الإعداد للحفاظ على اللقب     

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بدأ شباب الأهلي رحلة الإعداد للمحافظة على لقب دوري المحترفين، حيث قاد المدرب الصربي ماركو نيكوليتش أول تدريب للفريق، أمس، على ملعب النادي بالقصيص، بحضور عدد من قيادات النادي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ويستمر المران بشكل يومي حتى موعد السفر إلى معسكر صربيا السبت المقبل، والذي يشارك فيه 28 لاعباً، ويتخلله خوض 4 مباريات ودية مع فرق من صربيا، من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين، وتعرف المدرب على إمكاناتهم، وتعود البعثة إلى دبي في الثالث من أغسطس، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خامسة في دبي قبل لقاء الوحدات الأردني 15 أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ويبدأ «فرسان دبي» مشوار دوري المحترفين بلقاء عجمان في الجولة الأولى باستاد راشد بن سعيد يوم 18 أغسطس.

واستهل الفريق تجمعه في ثالث أيام عيد الأضحى، وتم إجراء الفحوص الطبية للاعبين، للاطمئنان عليهم، فيما خاض الفريق، أمس، أول حصة تدريبية، وعقد الصربي ماركو نيكوليتش اجتماعاً مع اللاعبين قبل مران الأمس، من أجل التعرف عليهم في بداية مهمته مع بطل الدوري، وعبر عن عشقه للتحدي وعزمه مساعدة الفريق في الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، الذي حققه الموسم الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة، خصوصاً أن مشوار الدفاع عن اللقب أكثر صعوبة من تحقيقه، واكد ثقته بقدرة اللاعبين على الدفاع بقوة عن اللقب. ضغوط

وقال نيكوليتش: العمل الطويل مدرباً لمدة تتخطى 23 عاماً، والخبرات المكتسبة خصوصاً في السنوات الـ10 الأخيرة بالعمل في دوريات مختلفة، تمنحني القدرة في التعامل مع الضغوط، وأنا عاشق للألقاب، وأتفهم حجم الضغط الملقى على عاتق الأجهزة الفنية، التي تمتلك قواعد جماهيرية غفيرة متعطشة دائماً ليس للانتصارات فحسب، وإنما المنافسة على جميع الألقاب المتاحة، والصورة ذاتها لجمهور نادي شباب الأهلي، وهو ما أتطلع لتحقيقه في التحدي الجديد مع «فرسان دبي» ببذل كل الجهد في سبيل الدفاع عن لقب الدوري بجانب السعي للمنافسة على بقية البطولات الأخرى».

إسعاد الجماهير

وأعرب نيكوليتش خلال لقائه مع أسرة الفريق الأول عن سعادته بقبول المهمة وتدريب نادٍ عريق بحجم شباب الأهلي، مؤكداً حرصه على بذل كل جهد نحو وضع النادي في المكانة، التي تليق به وبعشاقه وتاريخه الحافل بالبطولات والأرقام، وقال: «سنعمل بكل ما لدينا من قوة لإسعاد الجماهير، وأتطلع لوضع خبراتي الكبيرة في تحقيق أهداف وتطلعات جمهور «فرسان دبي» المتعطش دائماً للرقم 1»، وأكد نيكوليتش حرصه على بذل الجهد المطلوب، ليتمكن من وضع النادي في المكان، الذي يليق باسمه الكبير، وتاريخه الحافل بالبطولات والألقاب.

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