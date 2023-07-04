النصر يستهل تحضيراته للموسم الجديد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ النصر تدريباته استعداداً للموسم المقبل بداية من اليوم، تحت قيادة مدربه الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش، بعدما خضع اللاعبون للفحوصات الطبية طيلة الأيام الثلاثة الماضية. وتستمر التحضيرات الداخلية في قلعة العميد حتى موعد سفر الفريق إلى المعسكر الخارجي بهولندا من 15 الجاري.

ويدخل النصر الموسم الجديد بتغييرات عديدة شملت الجهاز الفني بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي غوران توميتش والثلاثي الأجنبي ريان مينديز وبينيل ملابا وتوزي، إضافة إلى مغادرة الثنائي المعار من العين في الانتقالات الشتوية الأخيرة سلطان الشامسي ومحمد شاكر، وتعيين حميد عبد الله عباس لاعب العميد السابق في منصب إداري الفريق الأول. وتمتد فترة تحضيرات النصر 45 يوماً تتخللها 7 أو 8 تجارب ودية ضد فرق أجنبية في المعسكر الخارجي وفرق محلية عقب العودة سوق الانتقالات

وسجل النصر حضوراً متميزاً في سوق الانتقالات الصيفية بتعاقده مع الثلاثي الأجنبي المكون من المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني الذي سبق له خوض تجارب احترافية في 4 دوريات أوروبية بداية من الدوري الفرنسي مع سوشو الذي ارتدى قميصه بين 2010 و2014، وفي الدوري التركي مع بورصاسبور في موسم 2014 – 2015 قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني لينضم إلى فياريال بين 2015 و2018، كما خاض تجربة ناجحة في الدوري الصيني مع نادي بكين غوان بين 2018 و2022 ثم عاد لخوض تجربة قصيرة مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي قبل أن ينتقل لأولمبياكوس اليوناني.

مشاركات دولية

ولدى باكامبو مشاركات دولية مع منتخبات فرنسا تحت 18 و19 و20 عاماً ومثل المنتخب الكونغولي الأول في 42 مباراة.

وتعاقد النصر مع البرتغالي يوري ميدييروس لاعب سبورتينغ براغا لمدة موسمين في صفقة انتقال حرّ بدلاً عن لاعبه السابق ريان مينديز. ولعب ميدييروس الظهير الأيمن في 8 أندية في 4 دوريات أوروبية مختلفة تشمل ناديه الأصلي سبورتينغ لشبونة وأندية أوركا وموريرنسي وبوافيستا في الدوري البرتغالي وجنوى الإيطالي وفارسوفيا البولندي ونورنبيرغ الألماني. كما ضم النصر اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين، ولعب أغوديلو لأندية جنوى وفيورنتينا بالدوري الإيطالي، وضم النصر المدافع البرازيلي غوستافو لومير من الشارقة .

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، فيعتبر محمد جمال أبرز الصفقات رغم مشاركاته القليلة في المواسم الأخيرة، ويوسف العامري من خورفكان في صفقة انتقال حر، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة البلوشي. وقامت إدارة النصر بتجديد عقود 5 لاعبين هم: حارس المرمى عبد الله التميمي ولاعب الوسط خالد جلال والمدافع حمدان الكمالي والظهير الأيسر عبد العزيز صنقور والإيفواري عبد الله توري، إضافة إلى استمرار الثنائي الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية ، سعود عبد الرزاق القادم من شباب الأهلي بعقد لموسمين ومحمد برغش القادم من الوحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز