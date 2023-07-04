5 لاعبين مؤثرين أبعدتهم الإصابة عن العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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رغم سعادتها بالتعاقدات الجديدة التي أبرمتها لجنة تسيير شؤون شركة الكرة وحسمت انضمام 3 لاعبين جدد للفريق البنفسجي، إلا أن جماهير العين لا تخفي قلقها وهواجسها من الإصابات التي ظلت شبحاً مخيفاً يطارد لاعبي الفريق، وتسببت في إبعاد عناصر مهمة خلال فترات متقاربة بالمواسم الثلاثة السابقة، وفيما يلي نرصد 5 إصابات أبعدت خمسة لاعبين مهمين عن الفريق بعد أن قدموا أنفسهم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة.

1 أربوليدا.. مستقبل غامض

يعتبر المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، آخر اللاعبين الذين تسببت الإصابة في عرقلة جهودهم مع الفريق البنفسجي بعد أن تعرض للإصابة في وتر أخيل خلال مباراة العين والنصر ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين بالموسم المنقضي، لينتهي موسمه مع الفريق البنفسجي في وقت مبكر ولا يزال الغموض يكتنف مستقبله بالبقاء أو الرحيل عن النادي بعد 9 شهور قضاها مدافعاً عن شعار الزعيم، إذ تعاقد معه العين في يناير من العام الجاري، وشارك خلال هذه الفترة مع الفريق في 21 مباراة بمعدل دقائق لعب 1767 دقيقة، وسجل هدفين، وكانت إصابة دانيلو واحدة من إصابات تسببت في إبعاد وإنهاء مسيرة لاعبين مؤثرين عن الفريق العيناوي.

2 معروف.. توهج وخفوت

في سبتمبر من العام 2020 تعرض المهاجم جمال معروف لاعب نادي العين السابق لإصابة قوية أثبتت الفحوصات الطبية أنها عبارة عن كسر في شظية القدم اليسرى، وذلك خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أمام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا، وهو ما أبعده عن الملاعب لأكثر من 10 أشهر، وتالياً أعلن العين فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي لينتقل في سبتمبر من العام الحالي إلى نادي دبا الفجيرة، وكان اللاعب قدم نفسه بصورة جيدة وبدأ نجمه متوهجاً، ما بشر بانطلاقة قوية لهذا اللاعب الطموح، لكنه سرعان ما خفت جراء الإصابة، وخلال 3 مواسم قضاها لاعباً بالعين شارك معروف في 68 مباراة بمعدل دقائق لعب 3663 دقيقة، سجل خلالها 18 هدفاً بجميع البطولات.

3 ناكاجيما.. فرحة لم تكتمل

في 25 من فبراير 2021 تعرض الجناح الياباني شويا ناكاجيما (27 عاماً) لإصابة قوية عبارة عن كسر في شظية القدم، بالإضافة لتلف في الأربطة، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق معاراً من بورتو البرتغالي منتصف يناير من العام نفسه، لينتهي مشواره مع الفريق بعد أن شارك في مباراتين فقط، كانت الأولى لمدة 35 دقيقة أمام الشارقة بالجولة 16 من ذلك الموسم، وصنع الهدف الأول الذي سجله لابا كودجو، قبل أن يعود ويشارك في الجولة 17 أمام الفجيرة، فيما كانت جماهير العين تترقب ظهوره الثالث أمام الظفرة بالجولة 18، ولكن فرحة العيناوية لم تكتمل بانضمام اللاعب الذي أثبت في فترة قصيرة أنه إضافة قوية ومهمة للفريق، إذ تسببت الإصابة في إنهاء مسيرته مبكراً مع الفريق.

4 مرياح.. ضربة قوية

كانت إصابة المدافع التونسي ياسين مرياح، مثابة ضربة قوية للعين بعد الظهور المميز للاعب خلال الفترة قضاها مدافعاً عن الشعار البنفسجي، فقد انتهت مسيرته مع العين قبل نهاية قبل الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأربطة المتقاطعة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام مصر في مباراة نصف النهائي بكأس العرب التي أقيمت بالدوحة، وفيما بعد أعلن نادي العين فسخ عقده مع اللاعب بالتراضي، بعد خمسة أشهر من تعاقده معه ودون أن يكمل النصف الثاني من الموسم الذي حصل خلاله العين على ثنائية الدوري وكأس المحترفين، إذ تعاقد معه في يوليو من عام 2021، لمدة موسمين قادماً من أولمبياكوس اليوناني، وشارك مرياح مع العين في 10 مباريات بمعدل دقائق لعب 967 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً أمام الإمارات بالجولة الثانية من دوري موسم 2021 - 2022.

5 عباس.. ضحية الرباط الصليبي

في الثامن من مايو 2022 أكدت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب الدولى الشاب محمد عباس، بقطع في الرباط الصليبي بعد أن دخل بديلاً في الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام الظفرة بالجولة 22 من الموسم الماضي، حيث خاض اللاعب 14 مباراة بمعدل دقائق لعب 1075 دقيقة، ولا يزال اللاعب بعيداً عن المشاركة مع الفريق، ولم يتسن الحصول على أي إيضاحات بشأن حالته الطبية ومستقبله مع الفريق البنفسجي.

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