المغرب تجهز قضاة الملاعب للموسم الجديد

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تضع لجنة الحكام في اتحاد الكرة اللمسات الأخيرة والترتيبات الخاصة بإقامة معسكر خارجي للحكام من 27 الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 42 حكماً من الحكام الذين يديرون مباريات الفريق الأول سواء بالمحترفين أو الهواة، ويشمل المعسكر مجموعة من المحاضرات تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وتدريبات بدنية وإدارة عدد من المباريات الودية للأندية والفرق المغربية.

تدريب محلي

وتواصل لجنة الحكام برئاسة سالم الشامسي ونائبه الدولي المخضرم محمد عمر، تحضيراتها لتجهيز قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد، وقامت اللجنة بوضع برنامج متكامل للحكام بدأ محلياً منذ عدة أيام من خلال أداء تدريبات لياقة بدنية باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة تحت إشراف عدد من مدربي اللياقة البدنية في مراكز أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والمنطقة الشرقية، كما سيتم إقامة دورة تقنية الفيديو (VAR) لحكام الدرجة الأولى، وسيتم توجيه الدعوة لمحاضر دولي متخصص للإشراف على محاور هذه الدورة التي سيتم خلالها مناقشة كافة المستجدات الخاصة بالتقنية مع استعراض عدد للحالات التحكيمية.

وعقب انتهاء معسكر قضاة ملاعب الفريق الأول سيتم إقامة معسكر لقضاة ملاعب الفئة الثانية والواعدين وعددهم يقارب من 40 حكماً في الفترة من 11 إلى 25 أغسطس.

وجاء اختيار المغرب مقراً لإقامة المعسكر للمرة الأولى نظراً لوجود أكاديمية رياضية على مستوى عال من الكفاءة، وتمتاز بالخصوصية مما يسهل من مهمة قضاة الملاعب .

وتقرر للمرة الأولى إجراء اختبار اللياقة البدنية في الأسبوع الأول مع معسكر الإعداد.

مدير جديد

من جهة أخرى توصلت لجنة قضاة الملاعب إلى اتفاق مع الخبير المصري والحكم الدولي الأسبق عصام عبد الفتاح لتولي مهمة المدير الفني لقضاة الملاعب ، وسبق له أن تولى تلك المهمة قبل عدة مواسم وأثبت جدارته بتولي تلك المهمة قبل أن يتقدم باعتذار عن تكملتها ولكن علاقته بلجنة قضاة الملاعب لم تنقطع، حيث استعانت به لجنة في إلقاء العديد من المحاضرات الفنية للحكام خلال الفترات الماضية، ومن المقرر أن يتولى مهمته رسمياً خلال الساعات المقبلة وسيغادر مع قضاة الملاعب لمعسكر الإعداد الخارجي، ويأتي التعاقد مع عبد الفتاح بعد اعتذار الإنجليزي ريتشارد ميلين .

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