بني ياس يدشن «الحقبة السلوفينية»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أمس، تحضيراته استعداداً لخوض غمار الموسم الكروي الجديد 2023 ـ 2024.

ويظهر بني ياس في الموسم المقبل في بداية «الحقبة السلوفينية» تحت قيادة السلوفيني داركو ميلانيتش الذي تعاقد معه النادي لتولي المهمة خلفاً للروماني دانييل إيسايلا الذي أمضى مع السماوي 3 مواسم، ورحل عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي. وبدأ بني ياس تحضيراته بالفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين، وخاض الفريق الحصة التدريبية الأولى، أمس، بأحد الملاعب الفرعية باستاد بني ياس بالشامخة.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية في أبوظبي حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في المجر لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يسافر الفريق إلى المعسكر الأوروبي يوم 10 يوليو الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته، يخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية متدرجة المستوى سيتم تحديدها لاحقاً عقب الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكر. وكان بني ياس قد فضل الاستمرار في سياسة الاعتماد على المدرسة التدريبية من أوروبا الشرقية للموسم الرابع على التوالي بعد التعاقد مع ميلانيتش الذي يعد أول مدرب سلوفيني يقود السماوي منذ صعود الفريق إلى دوري المحترفين موسم 2009 ـ 2010.

تجربة أولى

ويخوض ميلانيتش مع بني ياس أولى تجاربه في الإمارات وخارج أوروبا، وسيكون أول أهدافه إعادة السماوي إلى المسار الصحيح بعد التراجع الذي أصاب الفريق في الموسم الأخير وأنهى خلاله الدوري في المركز الحادي عشر. وينتظر أن يحدد ميلانيتش مع إدارة السماوي احتياجات الفريق للموسم المقبل خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب في ظل احتياج النادي للتعاقد مع 3 أجانب بعد رحيل الثلاثي نيكولاس خيمينيز الذي انتقل للوصل، والبرازيلي رافائيل إلياس، والسنغالي أوبا نغيت.

وتعد تجربة ميلانيتش مع فريق ماريبور السلوفيني الأبرز في مسيرته التدريبية خلال ولايتين، الأولى من عام 2008 وحتى 2013، والثانية بين عامي 2016 و2020، نجح خلالها في تحقيق لقب الدوري السلوفيني 6 مرات، منها 3 مرات متتالية من عام 2010 وحتى 2013، كما حقق لقب كأس سلوفينيا 3 مرات مع ماريبور، إضافة إلى لقب كأس السوبر السلوفيني عامي 2009 و2012.

أما أبرز المنافسات التي خاضها مع فريقه السابق ماريبور في موسم 2017 ـ 2018 عندما شارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولكنه ودع من دون تحقيق أي فوز بعدما مني الفريق بثلاثة هزائم أمام سبارتاك موسكو وإشبيلية الإسباني، وليفربول الإنجليزي الذي خسر أمامه بسبعة أهداف نظيفة، وتعادل في ثلاث مباريات بالنتيجة نفسها 1 ـ 1. وتعد تجربة ميلانيتش مع ليدز يونايتد الإنجليزي واحدة من أكبر المحطات في مسيرته ولكنها تجربة قصيرة لم تكلل بالنجاح، إذ استمرت تجربته مع ليدز لمدة شهر واحد فقط، قاد خلالها الفريق في 6 مباريات ولم ينجح في تحقيق أي فوز وأقيل من إدارة النادي الإنجليزي.

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