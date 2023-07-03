النصر يضم البرازيلي غوستافو أليكس

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي النصر، ضم المدافع البرازيلي جوستافو أليكس «23 سنة»، قادماً من نادي الشارقة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

بذلك يصبح غوستافو سادس صفقات «العميد» المعلنة، ورابع لاعب أجنبي يتعاقد معه النصر في موسم 2023-2024، بعد البرتغالي يوري ميديروس، والكولومبي كيفين أغوديلو والكونغولي سيدريك باكامبو.

وبدأ جوستافو أليكس مشواره الكروي مع نادي إيتوانو البرازيلي، ثم انتقل إلى نادي فلامنغو في 2019، وفي 2020 ترك بلاد «السامبا» ليحط الرحال في الدوري الإماراتي، موقعاً لنادي الشارقة.

وتوج غوستافو خلال مشواره مع فلامنغو بكأس السوبر البرازيلي، و«ريكوبا سود أمريكانا» في 2020، ومع الشارقة بالكأس الغالية مرتين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي مرة واحدة، كأس السوبر الإماراتي في مناسبة واحدة، وهو من المدافعين المتميزين.

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