غداً.. إعلان تفاصيل بطولة أكاديميات الخليج

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي



تعقد اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، غداً، مؤتمراً صحافياً بالمركز الإبداعي بمنطقة مشيرف بعجمان، للكشف عن تفاصيل النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية التي تقام برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، من 7 إلى 13 الجاري، بتنظيم مركز كواترو، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الرعاة وبرنامج البطولة الكروية للفئات السنية تحت 12 و 14 سنة، وإجراء مراسم القرعة واعتماد جدول المباريات.

وأكد عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو، المشرف على المهرجان وجود العديد من البرامج المميزة بالمهرجان، حيث تقام مسابقات أخرى مثل، بطولة تنمية المهارات ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة، كما تقدم جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز