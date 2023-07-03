الروزنامة العالمية تجبر دوريات عربية وأوروبية على انطلاقة مبكرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أجبرت روزنامة البطولات الدولية والقارية على مستوى المنتخبات والأندية، بالإضافة لمواعيد انطلاقة تصفيات كأس العالم 2026، معظم الدوريات العربية والأوروبية وغيرها من المسابقات على مستوى العالم على انطلاقة مبكرة بسبب وجود العديد من الاستحقاقات التي تنتظر كرة القدم في مختلف القارات.

وينطلق الدوري الإماراتي في الموسم الجديد مبكراً بسبب استعدادات منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة، من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، إلى جانب مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، خلال النسخة المقبلة، والمشاركة العربية لفريق الوحدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وبدأ «العنابي» معسكره الخارجي مبكراً في صربيا.

ويتزامن موعد انطلاقة دورينا في 18 أغسطس مع بداية دوريات أوروبية عدة ومنها الدوري الألماني الذي ينطلق في اليوم نفسه وقبل بداية الدوري الإيطالي بيومين وبعد أقل من أسبوع تقريباً من انطلاق الدوري في إنجلترا ( 11 أغسطس)، وإسبانيا ( 13 أغسطس).

دوريات عربية

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 فريقاً لأول مرة، وكانت النسخة الماضية انطلقت 25 أغسطس 202، وتقام أولى جولات الدوري القطري ​17 أغسطس، والكويتي 24 أغسطس، فيما يبدأ الدوري التونسي 19 أغسطس،بينما كانت انطلاقته في العام الماضي خلال شهر أكتوبر ويبدأ الدوري الجزائري 18 أغسطس.

وستكون ضربة بداية دوري أدنوك للمحترفين يوم 18 أغسطس بمواجهة شباب الأهلي حامل اللقب ضيفه عجمان، فيما تقام الجولة الثانية أيام 25 و26 و27 أغسطس.

ويشهد الدوري فترة توقف تمتد لنحو شهر، وكانت انطلاقة دورينا في الموسم الماضي بداية سبتمبر، ما يعني أنه سينطلق هذا العام قبل نحو أسبوعين من موعد النسخة الماضية.

الكأس

وتنطلق مباريات ذهاب الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 30 و31 من أغسطس قبل التوقف الدولي للمنتخب، والذي سيكون من 1 وحتى 12 سبتمبر، حيث ستقام لـ «الأبيض» معسكرات عدة قبل كأس آسيا بتوقف إجمالي للمسابقات قد يتجاوز شهراً ونصف الشهر.

أبطال آسيا

ويشارك ثلاثي دورينا شباب الأهلي والعين والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حصل «فرسان دبي» بصفته بطل الدوري على مقعد تأهيلي، بينما يخوض «الزعيم» الاستحقاق الآسيوي بصفته بطل الدوري في الموسم قبل الماضي بتأهل مباشر إلى دور المجموعات.

وسيخوض الشارقة بطل الكأس الغالية، جولة تأهيلية إلى دوري المجموعات، وسيكون موعد مباريات التأهل لشباب الأهلي أمام الوحدات الأردني والشارقة أمام ضيفه باشوندارا كينجز من بنغلاديش يوم 15 أغسطس.

الكرة الأفريقية

وتنطلق مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا 19-18 أغسطس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 26-25 أغسطس، ثم تقام مباريات ذهاب مرحلة الدور التمهيدي الثاني، المؤهل إلى دور المجموعات، يومي 16-15 سبتمبر، ومباريات الإياب يومي 30-29 سبتمبر.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يومي 1-2 ديسمبر المقبل.

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