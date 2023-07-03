الوصل.. خطوة أولى نحو المنصات

المصدر: دبي - علي شدهان

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بدأ فريق الوصل الأول لكرة القدم، أولى خطوات عودته المرتقبة إلى الوقوف على منصات التتويج بألقاب بطولات الموسم الجديد، وذلك بخوضه الوحدة التدريبية الأولى بمشاركة 25 لاعباً محلياً وأجنبياً ومقيماً، وبقيادة مدربه الصربي الجديد ميلوش، وبمتابعة قريبة من قبل إدارة النادي، ودعم جماهيره الوفية. وحرص الدولي عمر عبد الرحمن (عموري) على دعم زملائه بحضور جانب من الوحدة التدريبية الأولى لفريق الوصل، في إشارة إلى قرب عودته إلى الملاعب سواء بقميص الإمبراطور أم غيره من فرق الإمارات بعد انتهاء أدائه الخدمة الوطنية.

برنامج

ويشتمل برنامج إعداد الوصل لموسم 2023 - 2024، على مرحلتين، الأولى، تتمثل بفترة تجمع داخلي لمدة أسبوع، وتتضمن إجراء الفحوصات الطبية المعتادة، والتي جرت قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمارين أولية على ملاعب النادي لاستعادة اللياقة البدنية بصورة تدريجية، والثانية، تتمثل بإقامة معسكر خارجي لمدة 24 يوماً في سلوفينيا، ويتضمن خوض 4 مباريات ودية لم تتحدد هوية أطرافها بصورة نهائية، على أن يكون السفر إلى سلوفينيا السبت المقبل 8 يوليو الجاري.

جدية

وسادت أجواء الوحدة التدريبية الأولى، حالة من الحماس والجدية من قبل اللاعبين، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بما يؤشر إلى إصرار الوصلاوية بصورة عامة، على جعل الموسم الجديد، فعلياً، موعداً مرتقباً لعودة فريقهم إلى منصات التتويج، وإنهاء حالة القطيعة مع ألقاب البطولات المحلية، والتي تعود إلى العام 2007، عندما فاز الإمبراطور بثنائية ذلك الموسم.

إنجاز

وطوال فترة توقف دوري الإمارات بعد إسدال الستار على الموسم الماضي، عمدت إدارة نادي الوصل وبهدوء تام، على إنجاز الكثير من الصفقات، وحسم العديد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول، منها التعاقد مع المدرب الجديد، الصربي ميلوش خلفاً لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي، وتسمية الوطني فيصل الطاهري، مدرباً مساعداً، والتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والمدافع الكولومبي الكسيس بيريز، والتجديد للاعب الوسط الأرجنتيني بوبليتي، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني، وعودة المهاجم كانيدو من العين مرة أخرى، وبانتظار حسم ملف الخماسي الأجنبي كاملاً بالتعاقد مع المحترف الأجنبي الخامس، والذي يتوقع أن يكون مهاجماً دولياً معروفاً.

كما عملت إدارة الوصل، على إجراء تغييرات حاسمة في ملف اللاعب المقيم، بالتعاقد مع الموهوب الكولومبي دانيال بيدروزو، والتجديد للمهاجم الإيفواري ادامو ديالا.

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