الجزيرة يبدأ تحضيراته تحت قيادة الهولندي دي بور

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة تحضيراته في أبوظبي استعداداً للموسم الجديد الذي يطمح من خلاله «فخر أبوظبي» للعودة إلى منصات التتويج. وخاض الفريق مرانه الأول، مساء أول من أمس، تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي فرانك دي بور الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي رحل عقب نهاية عقده في الموسم الأخير.

وشهد المران الأول تعرف دي بور على اللاعبين في اللقاء الأول بينهم، حيث انتظم في التدريبات جميع اللاعبين في مقدمتهم قائد الفريق علي خصيف، والثنائي الأجنبي المغربي أشرف بن شرقي والروماني فلورين تاناسي.

وأبدى فرانك دي بور مدرب الفريق تحمسه في بداية مهمته مع الجزيرة تحضيراً للموسم الجديد، وقال في فيديو بثه الحساب الرسمي للجزيرة على موقع «تويتر»:«هذا أول يوم عمل لي مع الفريق، أشعر بالحماس لوجودي في أبوظبي وقيادة فريق كبير مثل الجزيرة، وأتطلع إلى اللاعبين إلى الموسم المقبل، ورؤية الجماهير تساند الفريق في المباريات».

فحوصات

وكان الجزيرة قد بدأ تجمعه الداخلي بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين، ثم تدريبات يومية يركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب البدنية، إلى حين موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في ألمانيا والذي ينطلق في الثامن من يوليو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.

ويخوض الجزيرة عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى في معسكر ألمانيا قبل العودة لاستكمال فترة الإعداد في أبوظبي حتى انطلاق الموسم الذي يستهله الجزيرة بمواجهة النصر في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وينتظر أن يحسم الجزيرة ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع 3 لاعبين بعد رحيل الجنوب إفريقي ثولانو سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش والعراقي أيمن حسين لانتهاء عقودهم مع الفريق، حيث لم يبرم الجزيرة أي صفقة خلال الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، فيما أفادت مصادر أن الثنائي أشرف بن شرقي وفلورين تاناسي مستمران مع الفريق لارتباطهما بعقد حتى نهاية الموسم المقبل رغم الأنباء عن وجود رغبة من أندية عدة في الحصول على خدماتهما، وقد تتضح الصورة خلال الفترة القادمة بخصوص الثنائي في حال وجود عرض مالي مناسب قد يجعل الإدارة لا تمانع في رحيلهما.

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