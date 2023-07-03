العين يدشن الإعداد اليوم ويغادر إلى إسبانيا الجمعة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يدشن فريقا العين «الأول والرديف»، صباح اليوم، برنامجي الإعداد للموسم الجديد بداية بالتجمع الداخلي، الذي تتخلله فحوصات طبية لجميع اللاعبين، قبل أن ينطلق برنامج التدريبات البدنية التي تستمر حتى الخميس المقبل، ليغادر بعدها الفريق عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا، الجمعة، لإقامة معسكره الخارجي، الذي يستمر حتى 29 يوليو، ويتضمن برنامج الإعداد مرحلتين؛ تنطلق الأولى في 8 يوليو الجاري حتى 21 من الشهر نفسه، وتتخللها جرعات تدريبية مكثفة وبرامج استشفاء، إضافة إلى مباراتين وديتين قبل انطلاق المرحلة الثانية، التي تتضمن مباراتين وديتين أيضاً.

اجتماعات

من جانبه، أوضح محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع الجهاز الفني وكل أعضاء منظومة عمل الفريق في الموسم الجديد، للوقوف على مدى جاهزية الجميع لانطلاق البرنامج الإعدادي، وكذلك العمل على تحقيق أهداف النادي المأمولة في الموسم الجديد.موضحاً، أن جمهور العين هو أهم ركائز الفريق الأساسية، وشدد على أهمية وضرورة تحسين الخدمات المقدمة له من خلال تعزيز آلية التواصل بالصورة اللازمة التي تمكنهم من مواكبة الجماهير التحضيرات خلال مرحلة الإعداد، بما لا يتعارض مع مصالح الفريق التي تتسق مع المتطلبات الفنية.

تقدير

على جانب آخر، كشف العين رسمياً عن جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، مديراً فنياً، وبيريند شرودر مساعداً للمدرب، وإيروبن كوينس محللاً فنياً، وكارلو جوهانس، مدرب حراس المرمى، ولامبيرتوس ايبين، مدرب اللياقة البدنية.

وأعرب الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن بالغ امتنانه وتقديره، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي على الثقة التي أولاها له بتولي مهمة تدريب الفريق.

شكر

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على الدعم اللامحدود وحرصه على تهيئة كل الأسباب لتحقيق الأهداف المرجوة خلال استحقاقات النادي على الصعيدين المحلي والقاري، الأمر الذي منحني الشعور الصادق بالحماس الكبير لبدء المهمة مع هذا النادي العريق.

ألقاب

وشدد ألفريد شرودر، على أهمية تهيئة الأجواء داخل منظومة الفريق لحصد كل الألقاب، ومن ضمنها استعادة لقب بطولة الدوري، وتحقيق النجاحات الكبيرة مع الجميع الإدارة واللاعبين وكذلك الجماهير، وكسب كل التحديات الأخرى، مثل البطولة الآسيوية وبطولة الكأس، لذلك علينا العمل بكل اجتهاد وجدية للفوز بالألقاب، لأن نادي العين لديه الرغبة دائماً للفوز بجميع الألقاب. فهو بالنسبة لي كنادي برشلونة وأياكس وكلوب بروج.

وكشف شرودر أنه شارك مع النادي في اختيار اللاعبين الجدد، من خلال التواصل المباشر مع محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وسعيد جداً بهذه التعاقدات، ونتطلع إلى تأمين احتياجات الفريق من اللاعبين، ولكن في اعتقادي أن وضع الفريق جيد في الوقت الحالي.

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