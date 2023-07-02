جاسم آل علي ضمن طاقم نهائي «آسيا تحت 17 عاماً»

المصدر: (دبي - البيان)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي المساعد جاسم آل علي المشاركة ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً والتي ستقام اليوم على استاد باثوم ثاني الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتجمع منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

ويضم الطاقم بيشسري مونغلشاي من تايلاند حكماً للساحة، وموطنه كيجساهت باتربونغ، مساعداً أول، وجاسم آل علي من الإمارات، مساعداً ثانياً، وأحمد فيصل من الأردن، حكماً رابعاً، ومواطنه أيمن فيصل، حكماً إضافياً.

ويأتي اختيار حكمنا الدولي المساعد بعد تميزه في المباريات التي شارك في إدارتها في البطولة وأبرزها مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي.

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