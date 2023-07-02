دودو يودّع «النسور» بعد 100 مباراة

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

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ودّع اللاعب البرازيلي رفائيل دودو «33 عاماً»، خورفكان، بعد 4 سنوات خاض فيها 100 مباراة مع «النسور» في مختلف المسابقات، مسجلاً 27 هدفاً، كما أسهم في صناعة 17 هدفاً.

وتمنى اللاعب في رسالة مؤثرة التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، مؤكداً مواصلته تشجيع فرقة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

وكان دودو أسهم في بقاء خورفكان بدوري المحترفين منذ تأهله موسم 2019.

ولا تزال شركة كرة القدم بنادي خورفكان تبحث عن بديل للبرازيلي دودو الذي تقلد شارة الكابتن الموسم الكروي الأخير الذي أنهاه «النسور» في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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