محمد إسماعيل يقود الحمرية

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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تعاقد مجلس إدارة نادي الحمرية برئاسة حميد الشامسي مع المدرب الإماراتي محمد إسماعيل آل علي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، في إطار منح الفرصة للكوادر الوطنية لتأكيد جدارتها. وأكد محمد إسماعيل أن ثقة مجلس إدارة نادي الحمرية تشريف وتكليف في الوقت نفسه.

وأشار إلى أنه جاهز للتحدي وأن هدفه العمل على الارتقاء بالمردود الفني للفريق، وتشريف اسم النادي في المسابقات التي يشارك فيها. يذكر أن محمد إسماعيل، محاضر معتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسبق له قيادة فريق الحمرية للشباب إلى التتويج بثنائية الدوري والكأس في موسم 2018 - 2019، كما عمل مدرباً مساعداً في الفريق الأول لمواسم عدة آخرها الموسم الماضي.

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