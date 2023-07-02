النصر يتعاقد مع حارس مصفوت

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع الحارس محمد جمعة قادماً من نادي مصفوت لتمثيل الفريق الأول للكرة، وذلك في إطار استعدادات «العميد» للموسم الجديد، وسبق لمحمد جمعة «22 عاماً» اللعب مع فريق شباب الأهلي قبل الانتقال إلى مصفوت.

ويواصل النصر صفقاته على مستوى اللاعبين الإماراتيين، بعد حسم ملف المحترفين الأجانب، ومن المقرر أن يدشن «العميد» تحضيراته الأربعاء المقبل في استاد آل مكتوم، بقيادة المدرب الصربي غوران توفيدزيتش قبل السفر منتصف الشهر الجاري إلى المعسكر الخارجي في هولندا.

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