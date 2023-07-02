منى الشامسي رئيساً للجنة الاستئناف في «الألعاب العربية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، تشكيل لجنة الاستئناف في دورة الألعاب العربية بالجزائر، برئاسة المستشارة الإماراتية منى خليفة الشامسي.

وتضم اللجنة في عضويتها عبدالحكيم امحمد الخيتوني من ليبيا، وعودة جبريل خلف من الأردن، ونوي كريم من الجزائر مقرراً. ونص القرار على أن تؤدي لجنة الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الـ«14» من اللائحة الأساسية للدورة، من تاريخ صدور القرار وحتى بعد نهاية الدورة بثلاثة أشهر. وتوجهت المستشارة منى الشامسي بالشكر والتقدير للثقة الغالية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وقالت: هذا التكليف تشريف للمرأة العربية، وثقة كبيرة بقدراتها القانونية في الإشراف على لجنة مهمة بواحد من أهم التجمعات العربية الرياضية.

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