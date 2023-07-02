دبا الفجيرة يفاضل بين ألمانيا وصربيا للمعسكر الخارجي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد عبدالله الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة مشرف الفريق الأول لكرة القدم بداية تجمع «النواخذة» منتصف يوليو الجاري بملعب النادي، على أن يكون معسكر الفريق في أغسطس.

حيث يفاضل مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الظنحاني والجهاز الفني بين ألمانيا وصربيا لمقر معسكر الفريق الخارجي، والذي تتخلله مباريات ودية وتجريبية عدة لإيصال اللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة قبيل انطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى في الثلاثين من سبتمبر المقبل.

مباحثات

وأشار الظنحاني لـ «البيان»، إلى وجود مباحثات تتم حالياً مع عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أفضلهم للالتحاق بقائمة المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني.

والذي تم تجديد التعاقد معه لموسم ثانٍ على التوالي، كما رحب بكل اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم الثلاثي العماني محمد المربوعي من دبا الحصن وفارس الجابري قادماً من العربي وسعيد عبيد قادماً من العروبة إلى جانب اللاعب الوطني عبدالله المطروشي لاعب دبا الحصن.

موسم صعب

ووصف الظنحاني، موسم دوري الدرجة الأولى المقبل بالصعب أولاً لتواجد 17 فريقاً بالمسابقة، وثانياً لوجود عدد كبير من الفرق التي دعمت وستدعم صفوفها خلال فترة الانتدابات الصيفية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دبا الفجيرة يتأهب لهذه المسابقة وهدفنا هو العودة مجدداً إلى مصاف دوري أندية أدنوك للمحترفين، منوهاً إلى أن الجهاز الفني سيتعاقد مع اللاعبين حسب الخانات التي يحددها مدرب الفريق العبدولي، ولذلك فإن جميع التعاقدات الحالية تمت وفقاً لرؤية ممنهجة.

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